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Fethiye'ye gelen lüks yata 230 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen Meksikalı milyarder Alberto Bailleres'e ait 93 metre uzunluğundaki 'Mayan Queen B' isimli lüks yat 230 bin litre yakıt aldı.

04.03.2020 13:17 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:18
Fethiye'ye gelen lüks yata 230 bin litre yakıt ikmali yapıldı

'nın ilçesine gelen Meksikalı milyarder Alberto Bailleres'e ait 93 metre uzunluğundaki 'Mayan Queen B' isimli lüks yat 230 bin litre yakıt aldı.


Dünyanın en büyük 100 yatı arasında gösterilen bayraklı 'Mayan Queen B' saatlerinde Fethiye İskelesi'ne demirledi. Meksikalı milyarder Bailleres'in, 2008 yılında Almanya'nın Hamburg şehrinde inşa ettirdiği yat, ilçede gün boyu yakıt ikmali yaptı. Aliağa rafinerisinden getirilen 7 tankerlerle 230 bin litrelik yakıt ikmali yapıldı.


4 katlı süper lüks yatın akşam saatlerinde ilçeden ayrılacağı kaydedildi. 16 misafir ağırlama kapasitesine sahip 8 kabinli yat 22 knot hıza ulaşabiliyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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