FET Coin nedir? Güncel Fetch.ai (FET) Coin yorum ve grafiği

Fetch.ai bugünkü fiyatı ₺4,46 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺366.017.954 TRY. Fetch.ai son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #113, piyasa değeri ₺3.330.859.674 TRY. Dolaşımdaki arz 746.113.681 FET coin ve maksimum seviyede. 1.152.997.575 FET coin.

FET COİN NEDİR?

Fetch.ai, toplu öğrenmelerini sağlamak için Nesnelerin İnterneti ( IoT ) cihazlarını ve algoritmalarını bağlamayı amaçlayan bir platformdur . 2017 yılında Cambridge, İngiltere merkezli bir ekip tarafından başlatıldı.

Fetch.ai, yüksek verimli, parçalanmış bir defter üzerine inşa edilmiştir ve merkezi olmayan problem çözme için makine öğrenimi ve yapay zeka çözümlerini dağıtmak için akıllı sözleşme yetenekleri sunar.

Bu açık kaynaklı araçlar, kullanıcıların ekosistem altyapısı oluşturmasına ve ticari modelleri dağıtmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Fetch.ai'nin Kurucuları Kimlerdir?

Fetch.ai, Toby Simpson, Humayun Sheikh ve Thomas Hain tarafından kuruldu.

Humayun Sheikh, Fetch.ai'nin şu anki CEO'sudur. Ayrıca Mettalex'in CEO'su ve kurucusu ve uVue ile itzMe'nin kurucusudur.

Toby Simpson, Fetch.ai'nin COO'sudur. Aynı zamanda Ososim Limited'de CTO ve DeepMind'de yazılım tasarım sorumlusu olarak görev yaptı.

Thomas Hain, Fetch.ai'nin Baş Bilim Görevlisidir. Ondan önce, Koemei'nin kurucu ortağı ve yöneticisiydi.

Fetch.ai'yi Benzersiz Yapan Nedir?

Fetch.ai'nin fayda belirteci FET'i, özerk ekonomik ajanları bulmak, oluşturmak, dağıtmak ve eğitmek için tasarlanmıştır ve platformdaki akıllı sözleşmelerin ve oracle'ların önemli bir parçasıdır.

FET kullanımı sayesinde kullanıcılar, ağ üzerinde kendi aracılarını oluşturabilir ve dağıtabilir. Geliştiriciler, FET belirteçleri ile ödeme yaparak, otonom aracıları eğitmek ve ağ üzerinde toplu zeka dağıtmak için makine öğrenimi tabanlı yardımcı programlara erişebilirler.

Doğrulama düğümleri, sonuç olarak ağ doğrulamasını ve itibarını kolaylaştıran FET belirteçlerini stake ederek de etkinleştirilir.

Fetch.ai teknoloji yığınının dört farklı öğesi vardır:

Ajan Çerçevesi - çok ajanlı sistemlerin oluşturulmasına yardımcı olan modüler ve yeniden kullanılabilir bileşenler sağlar.

Açık Ekonomik Çerçeve - aracılara arama ve keşif işlevleri sağlar.

The Agent Metropolis - Temsilciler arasındaki sözleşmelerin değişmez bir kaydını tutmak için bir WebAssembly (WASM) sanal makinesinde çalışan akıllı sözleşmeler koleksiyonu.

Fetch.ai Blockchain - ajan uygulamalarını desteklemek için güvenli, sansüre dirençli fikir birliği ve hızlı zincir senkronizasyonu sağlamak için çok partili kriptografi ve oyun teorisini birleştirir.

Platformun temel bileşenlerine gelince, her katılımcının deneydeki öğrenci olduğu, benzersiz bir özel veri kümesini ve makine öğrenimi sistemini temsil eden öğrenci vardır. Makine öğrenimi modelinin öğrencilerin kendileri tarafından toplu olarak eğitildiği, kolektif bir öğrenme deneyinin sonucu olan küresel bir pazar da var. Daha sonra, güvenli ve denetlenebilir bir şekilde koordinasyona ve yönetişime izin veren akıllı sözleşmeleri destekleyen Fetch.ai Blockchain var. Son olarak, dahil olan tüm öğrenciler arasında makine öğrenimi ağırlıklarının paylaşılmasını sağlayan IPFS'ye dayalı merkezi olmayan veri katmanı vardır.

Dolaşımda Kaç Fetch.ai (FET) Parası Var?

Fetch.ai (FET), Şubat 2021 itibariyle 746.113.681 jetonluk bir dolaşım arzına ve maksimum 1.152.997.575 FET arzına sahiptir.

Fetch.ai Ağı Nasıl Güvende Tutulur?

Blockchain teknolojisinin kullanımıyla, ağ tamamen merkezsizleştirilmiştir. Daha fazla güvenlik, güncelleme oluştururken kullanıcıların özel veri kümelerinin açığa çıkmasını önlemeye yardımcı olan farklı gizlilik ile sağlanır. Fetch.ai'nin blok zinciri aynı zamanda çok partili kriptografi ve oyun teorisinin bir kombinasyonunu destekleyerek güvenli ve sansüre dirençli bir fikir birliği sağlar.

Fetch.ai'yi (FET) Nereden Satın Alabilirsiniz?

Fetch.ai (FET) satın almak, satmak veya takas etmek istiyorsanız, bunu aşağıdaki borsalarda yapabilirsiniz:

