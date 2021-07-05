Fernando Muslera'yı PSV maçına yetiştirecek plan hazır! Kritik mücadelede sahada olacak
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Fernando Muslera'yı PSV maçına yetiştirecek plan hazır! Kritik mücadelede sahada olacak

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Uruguay, Brezilya'da düzenlenen Copa America'dan elendi. Bunun ardından gözler Fernando Muslera'ya çevrildi. Brezilya'dan Türkiye'ye direkt uçuşların yasaklanması ve son 14 günde bu ülkede bulunan kişilerin Türkiye'ye gelmesi durumunda uygulanacak karantina nedeniyle, deneyimli kaleci ülkesi Uruguay'a giderek karantina sürecini burada geçirecek. Tecrübeli kaleci, 20/21 Temmuz'da oynanacak PSV maçına 1-2 gün kala Türkiye'ye gelecek ve kritik maçta sahada olacak.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın PSV maçında sahada olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Tecrübeli kalecinin, kritik maçta sahada olmasını sağlayacak formül bulundu.

PSV MAÇINA 1-2 GÜN KALA TÜRKİYE'YE GELECEK

Milliyet'in haberine göre Brezilya'dan Türkiye'ye direkt uçuşların yasaklanması nedeniyle Muslera ülkesi Uruguay'a gidecek. Karantina sürecini ülkesinde geçirecek tecrübeli eldiven, PSV maçına 1-2 gün kala Türkiye'ye gelecek.

"1 TEMMUZ 2021 SONRASI ÜLKEYE GİRİŞ TEDBİRLERİ" KONULU GENELGE

Genelgeye göre Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşlar, bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu. Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu göstermesi istenecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak.

Fernando Muslera'yı PSV maçına yetiştirecek plan hazır! Kritik mücadelede sahada olacak
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