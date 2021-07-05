Fernando Muslera'yı PSV maçına yetiştirecek plan hazır! Kritik mücadelede sahada olacak

Uruguay, Brezilya'da düzenlenen Copa America'dan elendi. Bunun ardından gözler Fernando Muslera'ya çevrildi. Brezilya'dan Türkiye'ye direkt uçuşların yasaklanması ve son 14 günde bu ülkede bulunan kişilerin Türkiye'ye gelmesi durumunda uygulanacak karantina nedeniyle, deneyimli kaleci ülkesi Uruguay'a giderek karantina sürecini burada geçirecek. Tecrübeli kaleci, 20/21 Temmuz'da oynanacak PSV maçına 1-2 gün kala Türkiye'ye gelecek ve kritik maçta sahada olacak.