Fernando Muslera'nın "Sakatım" diyerek İsrail'e gitmediği iddia edildi!

20.11.2019 23:52 | Son Güncelleme: 20.11.2019 23:52

İsrail'in Bloomfield Stadı'ndaki hazırlık maçında Uruguay'la Arjantin karşılaştı. İlk gol Uruguay'dan geldi. Cavani, Suarez'in pasında golü buldu ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. 2. yarıda Arjantin, Agüero'nun golü ile durumu 1-1 yaptı. Uruguay'ın bu gole cevabı 68. dakikada geldi. Suarez attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. 90+2'de sahneye Messi çıktı. Messi'nin penaltıdan attığı golle skoru 2-2 yaptı. Mücadele bu skorla sona erdi.

BİLEREK İSRAİL'E GİTMEDİ İDDİASI

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera ise bu karşılaşmada forma giymedi. Daha önce yapılan açıklamada tecrübeli file bekçisinin bel ağrıları sebebiyle kadroya alınmadığı belirtilmişti. Ancak İsrail basını Muslera'nın, İsrail'e bilerek gitmediğini iddia etti. Yıllardır Müslüman bir ülkede forma giyen Uruguaylı kalecinin, "Sakatım" diyerek Arjantin'le İsrail'de oynamak istemediği belirtildi.