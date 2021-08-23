Fenerbahçelileri kahreden haber! Alexander Sörloth, Real Sociedad'da
Adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan golcü futbolcu Alexander Sörloth, Real Sociedad'a transfer oldu. La Liga ekibinin, Norveçli golcüyü 1 yıllığına kiraladığı öğrenildi. Sarı-lacivertli taraftarlar uzun süredir Sörloth'u kendi takımlarında görmek isterken, futbolcunun başka takıma transfer olması sonrası büyük üzüntü yaşadılar.
Fenerbahçe'nin en güçlü forvet adaylarından olan Alexander Sörloth, La Liga'nın yolunu tuttu. Uzun süredir bu transferi bekleyen Fenerbahçeli taraftarlar, Norveçli golcünün Real Sociedad'a gitmesini üzüntüyle karşıladı.
1 YIL BOYUNCA REAL SOCIEDAD FORMASI GİYECEK
RB Leipzig forması giyen Alexander Sörloth'un merakla beklenen geleceği netlik kazandı. Bundesliga ekibi, Norveçli golcüyü İspanya La Liga takımlarından Real Sociedad'a 1 yıllık kiraladı.