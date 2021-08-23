Fenerbahçelileri kahreden haber! Alexander Sörloth, Real Sociedad'da

Adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan golcü futbolcu Alexander Sörloth, Real Sociedad'a transfer oldu. La Liga ekibinin, Norveçli golcüyü 1 yıllığına kiraladığı öğrenildi. Sarı-lacivertli taraftarlar uzun süredir Sörloth'u kendi takımlarında görmek isterken, futbolcunun başka takıma transfer olması sonrası büyük üzüntü yaşadılar.