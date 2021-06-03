Fenerbahçeliler bildirimlerinizi açın! 72 saat içinde merakla beklenen hoca bir emojiyle paylaşılabilir
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Fenerbahçeliler bildirimlerinizi açın! 72 saat içinde merakla beklenen hoca bir emojiyle paylaşılabilir

Fenerbahçeliler bildirimlerinizi açın! 72 saat içinde merakla beklenen hoca bir emojiyle paylaşılabilir
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin Portekizli bir hocayla prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi, bu isim ise belirtilmedi. Sarı-Lacivertliler, transfer haberlerini duyurmadan önce kullandığı uçak, alev ya da bayrak emojilerinden birini paylaşırsa, bu prensipte anlaşılan Portekizli hocanın ilanı için olacak. 3-4 gün içerisinde Portekizli hoca açıklanmaz ya da bilgi verilmezse bu defter kapanmış olacak. Öte yandan önümüzdeki hafta sonuna kadar yeni hocanın açıklanma ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi.

Sarı-Lacivertliler'de hoca için geri sayıma geçildi. Başkan Ali Koç'un iki gün önce düzenlediği basın toplantısında, "Alman ya da Portekiz ekolünden bir hoca ile çalışmak istiyoruz" ifadelerini kullandığı esnada Portekizli bir hoca ile yapılan görüşmelerde büyük yol katedildiği öğrenildi.

EMOJİ GELİRSE PORTEKİZLİ

Bu hocanın ismi belirtilmezken, 3-4 gün içerisinde açıklanma ihtimalinin çok yüksek olduğu ifade edildi. Eğer resmi Twitter hesabından bir emoji paylaşırsa bu anlışan Portekizli hocanın ilanı için olacak.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BELLİ OLUR

Hocayı bir an evvel getirip transferlere odaklanmak isteyen Başkan Ali Koç'un konuyu netleştirmek için gece gündüz çalışma yaptığı aktarıldı. Önümüzdeki hafta sonuna kadar Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyuracağı da ifade edildi.

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Ömer Özarslan
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