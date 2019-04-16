Fenerbahçeli Yıldız Futbolcu Moses'ın 137 Bin TL'lik Saati Çalındı
Fenerbahçeli futbolcu Moses'ın Nijerya'dan İstanbul'a gelirken uçakta 137 bin TL değerindeki saatinin çalındı. Yıldız futbolcu şikayette bulundu.
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Moses, ülkesi Nijerya'dan İstanbul'a uçtuğu sırada baş üstü dolabına koyduğu saatini çaldırdı ve şikayette bulundu.
SAATİ ÇALINDI, EMNİYETE BAŞVURDU
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Victor Moses, liglere verilen milli takım arasında gittiği ülkesi Nijerya'dan dönerken, uçakta hırsızlık şoku yaşadı. 20 Mart 2019 tarihinde Nijerya'nın Lagos şehrinden İstanbul'a uçan Moses, baş üstü dolabında çantasının içine koyduğu saatinin çalındığını fark etmesi üzerine olayı emniyete taşıdı.
YOLCULARI GÖRÜNTELEYEN KAMERA YOKMUŞ
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Moses'in şikayet dilekçesi sonrası ekiplerin uçak içindeki kamera kayıtlarını talep ettiği ancak uçakta yolcuların bulunduğu bölgeleri görüntüleyen kameraların olmadığı öğrenildi.
Moses'in çalınan saatinin ise 18 bin Pound (137 bin TL) değerinde olduğu belirtildi.
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BİZİM 20 YILLIK GALİBİYET HAKEM TARAFINDAN ÇALINDI VE PARAYLA ALINAMAZ, SEN O SAATİN DAHA PAHALISINI KAZANIR ALIRSIN.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kolundaki saati çaldıracak kadar aptal birisinin fenerde oynaması tesadüf olamaz.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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HEMŞERİLERİ ÇALMIŞTIRCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Takma olum bu kadar pahalı saati. Fakirlikten geldiysen geçmişini böyle mi unutmaya çalışıyorsun?Ezik seni, pahalı saat takınca sınıf mı atlıyorsun?İnsan utanır böyle pahalı bir şey takmaya.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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haaaa bi oh olsun az insanlara yardım edinCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır