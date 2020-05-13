Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor Lazio ve Napoli gibi Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takan Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muric, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı İngiliz devi Tottenham'a transfer olmak istediğini söyledi.

Transferin gözdesi Vedat Muriç için çok sayıda kulüp devrede. Henüz Rizespor'da oynarken bile Avrupalıların yakından takip ettiği bir isim olan Kosovalı golcü için özellikle İtalyan ve İngiliz ekipleri gözlerini karartmış durumda.

FENERBAHÇE 20 MİLYONDAN AŞAĞI SATMAYACAK

Kosova Millî Takımı'ndaki performansıyla değerini katlayan Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye kaptıran Anderlecht gözyaşı dökmeye devam ederken, yeni dönemde yarış Lazio ile Tottenham arasında geçecek gibi görünüyor. Devre arasında Premier Lig ekiplerinden Burnley'nin resmî teklifini geri çeviren, İtalya ve Almanya'dan gelen yoklamaları cevapsız bırakan Fenerbahçe, şimdi 20 milyon euroya kapıyı araladı.

iTALYANLAR VE İNGİLİZLER YARIŞIYOR

İtalyan basını Lazio ile Napoli'nin, İngiliz medyası Tottenham, Leicester City ve Crystal Palace'ın Vedat Muriç'in peşinde olduğu yönündeki haberleri manşetlerden düşürmüyor. Ancak yarış iki takım arasında yoğunlaşmış durumda, Lazio ile Tottenham. Lazio, Muriç'le yakın diyalog içindeki Arnavut sportif direktörü Igli Tare'ye güveniyordu.

İNGİLTERE'Yİ İSTİYOR

Vedat da Serie A'yı kendi oyun stiline daha uygun buluyordu. Ancak Tottenham menajeri Jose Mourinho dengeleri bozacak gibi. Kosovalı golcü, dünyaca ünlü teknik adamla çalışmaya can atıyor. Muric, kariyeri açısından için en doğru ismin Mourinho olduğunu düşünüyor.