Fenerbahçeli Serdar Aziz, maaşında indirim yaptığı iddialarını sert şekilde yalanladı
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Fenerbahçeli Serdar Aziz, maaşında indirim yaptığı iddialarını sert şekilde yalanladı

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Serdar Aziz'in harcama limitlerinde kulübe kolaylık sağlamak adına maaşında 2 milyon TL fedakarlığa gittiğine yönelik çıkan haberleri yalanladı. Oyuncunun menajeri Haluk Canatar, "Bu haberler tamamen algı operasyonudur ve gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı. Serdar hakkında geçtiğimiz sezonlarda da birçok kez "Maaşında indirim yaptı" haberleri çıkmıştı.

Sarı-Lacivertliler'in deneyimli savunmacısı Serdar Aziz'in 2 milyon TL indirime gittiği haberleri çıkmıştı. Oyuncunun menajeri Haluk Canatar'ın basında, "Serdar Aziz, şerefle giydiği forması ve kulübü için, pandemi ve harcama limitlerine katkıda bulunmak amacıyla, Aralık 2020 tarihinde hak ediş rakamlarından pazarlığa gerek ihtiyaç duymaksızın 2 milyon TL indirimyapmıştır" ifadeleri yer almıştı ancak buna jet ve sert yalanlama geldi.

Fenerbahçeli Serdar Aziz, maaşında indirim yaptığı iddialarını sert şekilde yalanladı

"ALGI OPERASYONUDUR"

Menajer Canatar, "Serdar Aziz'le ilgili dün ve bugün sosyal medyada yer alan ve içeriğinde takımda kalmak için ücretinde indirim yaptığı yönünde çıkan haberler tamamen bir algı operasyonu olup gerçeği yansıtmamaktadır" diye konuştu.

Fenerbahçeli Serdar Aziz, maaşında indirim yaptığı iddialarını sert şekilde yalanladı
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Fenerbahçeli Serdar Aziz, maaşında indirim yaptığı iddialarını sert şekilde yalanladı - Haberler Spor
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