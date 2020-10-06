Fenerbahçeli Nabil Dirar koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe forması giyen Faslı futbolcu Nabil Dirar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Dirar, Senegal ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile hazırlık maçı oynayacak olan Fas Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı.