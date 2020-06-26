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Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü

Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc, ligde oynanacak Yeni Malatyaspor maçı öncesinde ailevi sebepler dolayısıyla kulüpten izin alarak bu akşam ülkesine döndü.

26.06.2020 23:49 | Son Güncelleme: 27.06.2020 00:16

Fenerbahçe'nin hücuma dönük orta saha oyuncularından Miha Zajc ailevi sebeplerden dolayı kulüpten izin alarak bu akşam ülkesi Slovenya'ya gitti.

Yıldız futbolcu yarın oynanacak Yeni Malatyaspor mücadelesinde takımda yer alamayacak.

"ZAJC GERİ GELECEK"

Gelişme üzerine kulüpten alınan bilgiye göre Zajc ailevi problemini çözdükten sonra Fenerbahçe'ye geri dönecek. Konuyla ilgili olarak kulüpten tarafımıza yapılan açıklamada "Zajc, kulübümüzün oyuncusudur, geri gelecektir" ifadeleri kullanıldı.

15 MAÇTA 2 GOL ATTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maça çıkan Zajc, 2 gol attı, bir de asiste imza attı.

Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
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