Fenerbahçeli futbolcu Lemos'a 2 maç ceza
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Fenerbahçeli futbolcu Lemos'a 2 maç ceza

16.02.2021 18:42 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:42
Fenerbahçeli futbolcu Lemos'a 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, (PFDK) Fenerbahçeli futbolcu Lemos'a 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, (PFDK) Fenerbahçeli futbolcu Lemos'a 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"1- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu PAOLO MAURICIO LEMOS MERLADETT'in, 09.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,2- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü görevlisi HÜSEYİN EKİNCİ'nin, 11.02.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, akredite edilmediği hakem soyunma odası koridorunda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü görevlisi HÜSEYİN EKİNCİ'nin, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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