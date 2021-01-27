Fenerbahçeli Diego Perotti, 4 ay forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de ameliyat olan Arjantinli yıldız futbolcu Diego Perotti, İstanbul'a döndü. Arjantinli yıldızın en az 4 ay sahalardan uzak kalacak.

Süper Lig'de şampiyonluk hedefi ile yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bir yandan da sakat futbolcuların son durumu büyük merak konusu oldu.

Bu doğrultuda sakatlığı bulunan Diego Perotti'den sarı lacivertlilere kötü haber geldi.

SON KARARI YÖNETİMLE TEKNİK HEYET VERECEK

Ameliyat olan Arjantinli yıldız futbolcu Perotti, İstanbul'a dönüş yaptı. Yıldız futbolcu en az 4 ay sahalardan uzak kalacak. Teknik heyet ve yönetimin kısa zamanda bir araya gelerek yıldız futbolcu hakkında bir karar vermesi bekleniyor.