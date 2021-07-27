Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık maçında 60 dakikanın üzerinde forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları idmanda 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.ÜÇ OYUNCU TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTIFenerbahçe'de bugün gerçekleştirilen antrenmanda Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Mesut Özil takımla birlikte çalıştı. Ayrıca dün Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak kenara gelen Mbwana Samatta'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tanzanyalı oyuncu, birkaç gün salonda çalıştıktan sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacak.Öte yandan geçtiğimiz sezonu Danimarka'nın Kopenhag takımında kiralık olarak geçiren Zanka, İstanbul'a geldi. Tecrübeli savunmacı, sağlık kontrollerinin ardından bireysel antrenmanlara başlayacak.Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'nın PEC Zwolle takımı ile hazırlık maçında karşılaşacak.

- Zanka

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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