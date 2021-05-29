Ali Koç'tan kapalı kapılar ardında gizli görüşme! Dünyaca çapında hoca ve sportif direktör geliyor
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Ali Koç'tan kapalı kapılar ardında gizli görüşme! Dünyaca çapında hoca ve sportif direktör geliyor

Ali Koç'tan kapalı kapılar ardında gizli görüşme! Dünyaca çapında hoca ve sportif direktör geliyor
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç, yeni dönemde Fransa'da şampiyon olan Lille'in yaratıcıları sportif direktör Luis Campos ve teknik direktör Galtier'i düşünüyor. Türk Milli Takımı'nı ziyaret eden Monaco ve Lille'in başarılı kadrolarının kurucusu olan sportif direktör Campos'un, Ali Koç'la İstanbul'da bir görüşme yaptığı ifade edildi. Campos'un, hoca olarak Lille'den ayrılan Galtier'in getirilmesi yönünde rapor sunduğu aktarıldı.

Sarı-Lacivertliler, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi sportif direktörleri arasında gösterilen Luis Campos ile flört halinde. Lille'den ayrılan Campos, geçtiğimiz günlerde Türk Milli Takımı'nda bulunan futbolcuları ziyaret etti. Yusuf Yazıcı'yı keşfeden Campos'un, Lille'deki eski dostlarını gördükten sonra Ali Koç'la görüştüğü belirtildi.

"HOCA GALTIER OLUR"

Ali Koç'la İstanbul'da bir görüşme yaptığı belirtilen Campos'un, Lille'i şampiyon yapıp ayrılan Galtier'i takımın başına geçirmeyi önerdi. Baştan takım yaratma konusunda olan Campos, Lille'de çalıştığı dönemde Ali Koç'un teklifini geri çevirmişti. Şimdilerde boşta olan deneyimli futbol adamı, Fenerbahçe'nin sportif direktörü olmaya çok yakın.

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Ali Koç'tan kapalı kapılar ardında gizli görüşme! Dünyaca çapında hoca ve sportif direktör geliyor - Haberler Spor
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