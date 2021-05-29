Ali Koç'tan kapalı kapılar ardında gizli görüşme! Dünyaca çapında hoca ve sportif direktör geliyor

Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç, yeni dönemde Fransa'da şampiyon olan Lille'in yaratıcıları sportif direktör Luis Campos ve teknik direktör Galtier'i düşünüyor. Türk Milli Takımı'nı ziyaret eden Monaco ve Lille'in başarılı kadrolarının kurucusu olan sportif direktör Campos'un, Ali Koç'la İstanbul'da bir görüşme yaptığı ifade edildi. Campos'un, hoca olarak Lille'den ayrılan Galtier'in getirilmesi yönünde rapor sunduğu aktarıldı.