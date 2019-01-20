Fenerbahçe, Victor Moses Transferini Bitirmeye Çok Yaklaştı
Fenerbahçe, Chelsea'de forma giyen Victor Moses'in kiralanması için büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe, Moses transferinde son rötuşları yapıyor. Victor Moses'ın kiralanması konusunda İngiliz devi Chelsea, Sarı-Lacivertliler'e zorluk çıkarmadı. Bu sezon kadroya girmekte güçlük çeken Nijeryalı oyuncu, 6 resmi karşılaşmada forma giyerken gol veya asist katkısı yapamadı. Kulüpler anlaşma sağladı ancak yıldız oyuncunun alacağı ücret konusunda pazarlık süreci devam ediyor.
TÜRKİYE İÇİN BİLGİ TOPLADI
Nijeryalı, Türkiye Ligi deneyimi olan yakınlarından bu transfer için görüş aldı. Moses'a genel olarak olumlu detaylar anlatıldığı öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncunun kiralama süresinin 1.5 yıl olacağı öğrenildi. Moses'ın ücretinin 3.5 milyon euro olacağı belirtiliyor.
(Akşam)
YORUMLAR (9)
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6 Maç 0 gol , 0 asist bi de naz niyaz , bi de 3. 5 milyon euro . Bize de böylesi yakışır. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Fabregas, Bas Dost, Yerry Mina, Wilshere, Bamba da geliyordu Berke, Barış, Benzia, Slimani, Frey gibi geberik işin bitmiş kazmalar geldi. İnanmıyoruz böyle haberlere. Kendinizi kandırıyorsunuz. Taraftar yeterince kandırıldı zaten. Ali Koç birazcık gururun varsa istifa et küme düşürmeden.Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Türkiye hakkında bilgi almışsa fenerin 17. sırada lanetlenmiş bir takım olduğunu anlaması an meselesidir. o zaman gelmez desene bak şu cin ali ye :PCevap Yaz 6 3 Yayından KaldırALİ: Adanalı Babaannene badana1 1 Yayından Kaldır
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haber başlıgında golcu transferinde son adım yazıyor , moses in hangi mevkide oynadıgını fener mi bilmiyor haberi yazan sizmi:) gerçi fenere belli olmaz slimani ile ayew de orjinal bi santrafor değil , bunu da forvet oynatırlar belli olmaz :DDCevap Yaz 4 Yayından Kaldır