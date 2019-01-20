Fenerbahçe, Victor Moses Transferini Bitirmeye Çok Yaklaştı

Fenerbahçe, Moses transferinde son rötuşları yapıyor. Victor Moses'ın kiralanması konusunda İngiliz devi Chelsea, Sarı-Lacivertliler'e zorluk çıkarmadı. Bu sezon kadroya girmekte güçlük çeken Nijeryalı oyuncu, 6 resmi karşılaşmada forma giyerken gol veya asist katkısı yapamadı. Kulüpler anlaşma sağladı ancak yıldız oyuncunun alacağı ücret konusunda pazarlık süreci devam ediyor.

TÜRKİYE İÇİN BİLGİ TOPLADI

Nijeryalı, Türkiye Ligi deneyimi olan yakınlarından bu transfer için görüş aldı. Moses'a genel olarak olumlu detaylar anlatıldığı öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncunun kiralama süresinin 1.5 yıl olacağı öğrenildi. Moses'ın ücretinin 3.5 milyon euro olacağı belirtiliyor.

(Akşam)