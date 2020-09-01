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Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile 20 milyon euro karşılığında anlaştı

Fenerbahçe, uzun süredir transferi konuşulan Kosovalı forvet Vedat Muriqi için Lazio ile anlaşmaya vardı. Buna göre sarı-lacivertliler, İtalyan devinden bonuslarla birlikte 20 milyon euro bonservis alacak. Başarılı forvet ise 1.8 milyon euro garanti ücret alacak.

01.09.2020 09:18 | Son Güncelleme: 01.09.2020 09:27

Fenerbahçe'de uzun süredir devam eden Vedat Muriqi pazarlıklarının sona erdiği belirtildi.

İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre sarı-lacivertliler, bonuslarla 20 milyon euro karşılığında Lazio ile anlaşmaya vardı.

Kosovalı golcünün de 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve senelik 1.8 milyon euro garanti ücret alacağı belirtildi.

Rizespor'dan 3.5 milyon euro'ya transfer edilen golcü oyuncu için elde edilecek transfer karının yüzde 15'i de Karadeniz ekibine verilecek.

MURIQI'NİN SÜPER LİG PERFORMANSI

Süper Lig kariyerinde 112 maça çıkan 26 yaşındaki Kosovalı forvet, 37 gol-14 asistlik performans sergiledi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en önemli hücum gücü olan Muriqi, Süper Lig'de oynadığı 32 maçta 15 gol atıp 6 asist yaptı.

Muriqi ayrıca Kosova Milli Takımı ile EURO 2020 Elemeleri'nde oynadığı maçlarla Avrupa takımlarının radarına girmeyi başardı.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile 20 milyon euro karşılığında anlaştı
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