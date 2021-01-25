Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki İrfan Can Kahveci sakatlandı
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki İrfan Can Kahveci sakatlandı

25.01.2021 21:30 | Son Güncelleme: 25.01.2021 21:44

Transfer sezonunun gözde ismi İrfan Can Kahveci'ye nazar değdi. Başakşehir'in Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan İrfan Can, 1 ay sahalardan uzak kalacak. Üst arka adalesindeki yırtık nedeniyle Trabzonspor ile oynanacak Süper Kupa final maçında forma giyemeyecek yıldız oyuncunun durumu çekilecek MR sonrasında netleşecek.

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan, teknik direktör Fatih Terim'in de "İstiyorum" dediği Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci sakatlandı.

A Spor'un haberine göre; 25 yaşındaki oyuncuda arka üst adalesinde yırtık tespit edilirken, İrfan Can'ın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

SÜPER KUPA FİNALİNDE YOK

Durumu çekilecek MR sonrası netleşecek milli futbolcu adalesindeki sorun nedeniyle Trabzonspor ile oynanacak Süper Kupa final maçında kadroda olmayacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki İrfan Can Kahveci sakatlandı
Haber Yorumları (1)
CİMBOMLU: simdi feneve gidebilir
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