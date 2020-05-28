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Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlama kararının kesinleşmesinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final rövanş maçlarının da ne zaman oynanacağını açıkladı. Buna göre Fenerbahçe-Trabzonspor rövanş maçı 16 Haziran Salı günü oynanacak.

28.05.2020 17:05 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:15

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlama kararının kesinleşmesinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı finallerin rövanş maçlarının tarihleri belli oldu.

Yapılan açıklamada Fenerbahçe-Trabzonspor maçının 16 Haziran Salı günü oynanacağı belirtildi. Yarı finalin bir diğer karşılaşmasında ise Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor 18 Haziran Perşembe günü finale çıkma mücadelesi verecek.

İlk karşılaşmaların sonuçları;

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1
Fraport TAV Antalyaspor-Alanyaspor: 0-1

Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak
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