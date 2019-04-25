Fenerbahçe-Trabzonspor Maçını Cüneyt Çakır Yönetecek
Süper Ligde 30. haftanın önemli mücadelesi olan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının hakemi Cüneyt Çakır oldu.
Süper Ligin 30. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.
İşte Süper Ligde 30. haftanın maçları ve yönetecek hakemleri;
YARIN:
20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe: Suat Arslanboğa
27 NİSAN CUMARTESİ:
16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya
16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
28 NİSAN PAZAR:
16.00 İM Kayserispor-Alanyaspor: Koray Gençerler
16.00 Bursaspor-Akhisarspor: Serkan Çınar
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
29 NİSAN PAZARTESİ:
20.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat
20.00 Konyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
-
olaylar çıkabilirCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Bakalım hamsiler maçtan önce mi ağlayacak sonra mı? Bu yorumu okuyan yorum yaparak ağladı bile ;)Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
4 yıl önce gs maçında voleybol oynayan denayeri görmeyen bu hakemi 4 yıl sonra yine böyle bir maça vermenin ne manaya geldiğini herkes çok iyi biliyor sonuç belli oynamaya gerek yok yazık 20 yaşındaki gençlerin akıttığı tereCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
hafta sonu fenerbahçe külübü hamsi izgara mangal günü yapacak bütün fenerbahçe taraftarları davetlidirCevap Yaz 7 Yayından KaldırCAPS: palabıyıka da dürüm gönderin VAR hakemi olsunTüm 19 yorumu okumak için tıklayın2 Yayından Kaldır