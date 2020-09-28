Fenerbahçe taraftarından Cavani'ye çağrı: Fenerbahçe'ye gel

Kadrosuna yıldız bir forvet katmayı planlayan Fenerbahçe'de taraftarlar, Uruguaylı golcü Edinson Cavani'nin sosyal medya hesabındaki son paylaşımının altına "Come to Fenerbahçe" (Fenerbahçe'ye gel) paylaşımında bulundu.

Samatta transferi sonrası kadrosuna bir forvet daha dahil etmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de taraftarlar, Uruguaylı dünyaca ünlü golcü Edinson Cavani için harekete geçti.

Uruguaylı golcünün son Instagram paylaşımının altına gelen yorumlarda birçok sarı-lacivertli taraftarın "Come to Fenerbahçe" (Fenerbahçe'ye gel) yazdığı görülüyor.

HEM AVRUPA'DAN HEM DE GÜNEY AMERİKA'DAN TALİPLER VAR

Paylaşımında eşinin doğum gününü kutlayan 33 yaşındaki golcünün adı Avrupa'daki kulüplerin yanı sıra, arasında Gremio'nun da olduğu Güney Amerika kulüpleriyle de anılıyor.