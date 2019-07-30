Fenerbahçe, Sporting Lizbon'un forveti Bas Dost'u gündemine aldı
Kadrosuna bir forvet daha katmak isteyen Fenerbahçe, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon forması giyen Bas Dost'a kancayı taktı.
Vedat Muriç'i transfer eden Fenerbahçe bir golcü daha alacak ve işi sağlama bağlayacak. Kanarya'da öne çıkan isim ise Bas Dost. Portekiz'den gelen haberlere göre Sporting Lizbon'dan ayrılmayı kafasına koyan 30 yaşındaki golcüye en ciddi teklifi Fenerbahçe yaptı. Diğer adaylar Sevilla, Schalke, Bordeaux, Tigres olsa da sarı-lacivertliler bir adım önde görünüyor.
MENAJERİ FENERBAHÇE'Yİ AÇIKLADI
Oyuncunun menajeri Günther Neushaus, ciddi anlamda temasa geçen tek kulübün Fenerbahçe olduğunu belirtirken Kanarya'nın satın alma opsiyonu ile kiralama önerisi yaptığı vurgulandı. Daha önce de sarı-lacivertlilerin gündemine gelen Bas Dost teklife sıcak bakarken, Sporting Lizbon'un cevabı bekleniyor. Bas Dost'un Lizbon'da 35 maçta 23 gol, iki asisti var.
(Türkiye Gazetesi)
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Yapmayın ya kim buluyor bunlar Koskoca FB ye ?. . . Bas Dost. . . Çöp bile demiyeceğim ?. . Benim Hollanda futbolu içinde 30 senem geçti . . . FB doğru dürüst adam alınsın . . . , !Kusura bakmasın Ali bey iyi bir insan ama , bu işi yapamadı . . Artık söyleyeceğim. . Cocu getirdi yanında ben plmadan Cocu başarılı olamaz dedim . Hiç kulak vermedi. . . ?FB ye bir şey daha diyeceğim FB nokta transfer yapmalllıı. . . . . . . . . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu fenerde bizim almak istediklerimizin peşinden koşuyor.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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