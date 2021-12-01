Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Salon: Metro EnerjiHakemler: Mila Cavara (Bosna Hersek), Cecilia Toth (Macaristan), Amalia Marchis (Romanya)Fenerbahçe Safiport: Iagupova 16, Olcay Çakır 7, Williams 12, Sabally 18, McBride 16, Zahui 8, Manolya Kurtulmuş, Şerife Alperi Onar 2, Tuğçe Canıtez 4, Banu ŞimşekDinamo Kursk: Howard...
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Mila Cavara (Bosna Hersek), Cecilia Toth (Macaristan), Amalia Marchis (Romanya)
Fenerbahçe Safiport: Iagupova 16, Olcay Çakır 7, Williams 12, Sabally 18, McBride 16, Zahui 8, Manolya Kurtulmuş, Şerife Alperi Onar 2, Tuğçe Canıtez 4, Banu Şimşek
Dinamo Kursk: Howard 7, Kozik 6, Ogunbowale 19, Prince 6, Shabanova 2, Burovaya 4, Frolkina 3, Abaiburova, Kosu, Lisec 11, Baric
1. Periyot: 15-15
Devre: 44-29
3. Periyot: 65-45
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 7. haftasında Fenerbahçe Safiport, sahasında Rusya ekibi Dinamo Kursk'u 83-58 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 4. galibiyetini aldı. Dinamo Kursk ise 4. mağlubiyetini yaşadı.
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri