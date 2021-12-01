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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Metro EnerjiHakemler: Mila Cavara (Bosna Hersek), Cecilia Toth (Macaristan), Amalia Marchis (Romanya)Fenerbahçe Safiport: Iagupova 16, Olcay Çakır 7, Williams 12, Sabally 18, McBride 16, Zahui 8, Manolya Kurtulmuş, Şerife Alperi Onar 2, Tuğçe Canıtez 4, Banu ŞimşekDinamo Kursk: Howard...

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Mila Cavara (Bosna Hersek), Cecilia Toth (Macaristan), Amalia Marchis (Romanya)

Fenerbahçe Safiport: Iagupova 16, Olcay Çakır 7, Williams 12, Sabally 18, McBride 16, Zahui 8, Manolya Kurtulmuş, Şerife Alperi Onar 2, Tuğçe Canıtez 4, Banu Şimşek

Dinamo Kursk: Howard 7, Kozik 6, Ogunbowale 19, Prince 6, Shabanova 2, Burovaya 4, Frolkina 3, Abaiburova, Kosu, Lisec 11, Baric

1. Periyot: 15-15

Devre: 44-29

3. Periyot: 65-45

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 7. haftasında Fenerbahçe Safiport, sahasında Rusya ekibi Dinamo Kursk'u 83-58 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 4. galibiyetini aldı. Dinamo Kursk ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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