Fenerbahçe Opet, Eda Erdem Dündar'ın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda milli oyuncu Eda Erdem Dündar'ın sözleşmesi uzatıldı.

21.08.2019 11:40
Fenerbahçe Opet, Eda Erdem Dündar'ın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda milli oyuncu Eda Erdem Dündar'ın sözleşmesi uzatıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takım kaptanlığını üstlenen 32 yaşındaki orta oyuncusunun 2019-2020 sezonu sonunda bitecek sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı belirtildi.
Açıklamada, 2008-2009 sezonunda bu yana sarı-lacivertli takımda forma giyen Eda Erdem Dündar'ın elde edilen başarılarda önemli pay sahibi olduğu vurgulanarak, "Yapılan anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını temenni ediyor; Çubuklu formamızı her zaman ruhu ve aidiyetiyle taşıyan kaptan Eda Erdem Dündar'a, Fenerbahçe Opet forması altında nice büyük başarılar ve kupalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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