Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler

Fenerbahçe, 24 yaşındaki orta saha futbolcusu Miguel Crespo'yla anlaşmaya vardı. Portekizli yıldız, sağlık kontrolü ve görüşmelerin sonlandırılması için İstanbul'a geldi. Crespo yarın kendini sarı-lacivertli renklere bağlayacak imzayı atacak.