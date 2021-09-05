Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
Fenerbahçe, 24 yaşındaki orta saha futbolcusu Miguel Crespo'yla anlaşmaya vardı. Portekizli yıldız, sağlık kontrolü ve görüşmelerin sonlandırılması için İstanbul'a geldi. Crespo yarın kendini sarı-lacivertli renklere bağlayacak imzayı atacak.
Fenerbahçe'de transfer tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Estoril Praia forması giyen Miguel Crespo'yu resmen kadrosuna katmak için futbolcuyu İstanbul'a getirdi.
SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN RESMİ İMZAYI ATACAK
Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Crespo, sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacak. 24 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin Estoril'e 600 bin euro ödemeyeceği öğrenildi.