Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues, İstanbul'a geldi

Sarı-lacivertlilerin, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad forması giyen ve anlaşma sağladığı Garry Rodrigues bu gece İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncuyu futbol direktörü Damien Comolli ve yöneticilerden Selahattin Baki karşıladı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Al Ittihad'da teknik direktör Slaven Bilic'in takımdan ayrılması ve yaşanan küçülme sonrasında gözden çıkarılan Rodrigues'in sarı-lacivertlilerle 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'dan 9 milyon euro bonservis bedeliyle Al Ittihad'e transfer olan Yeşil Burun Adalı yıldız, Arabistan ekibinde çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti.