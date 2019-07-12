Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe transferde bir bombayı daha patlattı. Daha önce Galatasaray'da forma giyen Garry Rodrigues'in uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Sarı-lacivertlilerin, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad forması giyen ve anlaşma sağladığı Garry Rodrigues bu gece İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncuyu futbol direktörü Damien Comolli ve yöneticilerden Selahattin Baki karşıladı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Al Ittihad'da teknik direktör Slaven Bilic'in takımdan ayrılması ve yaşanan küçülme sonrasında gözden çıkarılan Rodrigues'in sarı-lacivertlilerle 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'dan 9 milyon euro bonservis bedeliyle Al Ittihad'e transfer olan Yeşil Burun Adalı yıldız, Arabistan ekibinde çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti.

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YORUMLAR (53)

  • TRİPLE H:
    Acun Ilıcalı sen ne büyük bir Fenerbahçeliymişsin bee. . . takıma bir destek verdin, yıldız karmasına döndü. Tabi yine de lig çekişmeli olacak.
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  • FB:
    fenerbahceli arkadaşlar hiç bu cinconlu pisicikler ile uğraşmayın arif erdem nasıl hocasının artık sularını içmiş ise bizde bunlara atık suları verelim içsinler pisicikler
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  • ONUR:
    türkiyenin en iyi takımı derken en son ne zaman avrupada oynadınız bu arada bu adamada mendil açtırıp dilendirmeyin sultanahmette fenerol ayağına :)
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  • TR:
    sen bilmezsin abilerine sor yok en iyisi abdurrahim albayraka sor biz ne zaman fenerbahce yi yeneceğiz diye ağladığı günleri sana anlatsın
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  • GELECEKTEN GELEN:
    harbiden küçük takımlar büyük takımları yenince mutlu olurlarmış fenevağlamaaaaaa
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