Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe transferde bir bombayı daha patlattı. Daha önce Galatasaray'da forma giyen Garry Rodrigues'in uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Sarı-lacivertlilerin, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad forması giyen ve anlaşma sağladığı Garry Rodrigues bu gece İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncuyu futbol direktörü Damien Comolli ve yöneticilerden Selahattin Baki karşıladı.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK
Al Ittihad'da teknik direktör Slaven Bilic'in takımdan ayrılması ve yaşanan küçülme sonrasında gözden çıkarılan Rodrigues'in sarı-lacivertlilerle 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'dan 9 milyon euro bonservis bedeliyle Al Ittihad'e transfer olan Yeşil Burun Adalı yıldız, Arabistan ekibinde çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti.
YORUMLAR (53)
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Bükemediğin eli öpeceksinizCevap Yaz Yayından Kaldır
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Acun Ilıcalı sen ne büyük bir Fenerbahçeliymişsin bee. . . takıma bir destek verdin, yıldız karmasına döndü. Tabi yine de lig çekişmeli olacak.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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fenerbahceli arkadaşlar hiç bu cinconlu pisicikler ile uğraşmayın arif erdem nasıl hocasının artık sularını içmiş ise bizde bunlara atık suları verelim içsinler pisiciklerCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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@Fenerliler bukadar masraf ettiniz. Sampiyon olmasaniz ozaman size acimicsam. #TeamGALATASARAYCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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he he he cinconlu he3 1 Yayından Kaldır
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TÜRKİYENIN EN İYİ TAKIMINA HOSGELDINCevap Yaz 50 34 Yayından Kaldır
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türkiyenin en iyi takımı derken en son ne zaman avrupada oynadınız bu arada bu adamada mendil açtırıp dilendirmeyin sultanahmette fenerol ayağına :)31 33 Yayından Kaldır
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6sarayı kudurtmaya devam ali koç vurdu gol olduCevap Yaz 47 30 Yayından Kaldır
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sen bilmezsin abilerine sor yok en iyisi abdurrahim albayraka sor biz ne zaman fenerbahce yi yeneceğiz diye ağladığı günleri sana anlatsın1 Yayından Kaldır
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harbiden küçük takımlar büyük takımları yenince mutlu olurlarmış fenevağlamaaaaaa7 17 Yayından Kaldır
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