Fenerbahçe'nin şartlarını sorduğu Edinson Cavani, Atletico Madrid'e gidiyor Fenerbahçe'nin menajerini arayıp şartlarını sorduğu dünyaca ünlü yıldız Edinson Cavani'nin La Liga'ya gideceği belirtildi. Atletico Madrid'in Uruguaylı futbolcu için harekete geçtiği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan dünyaca ünlü golcü Edinson Cavani, La Liga'ya doğru ilerliyor. Oyuncunun menajeri Nando Guglielmone, Radyaspor'a yaptığı açıklamada "Fenerbahçeli yetkililer beni aradı. Konuştuk. Sadece transfere nasıl baktığımızı sordular. Ben de şartlardan bahsettim. Bu kadar. Bir transfer müzakeresi yok. Alınmış verilmiş bir teklif yok. Fikir alışverişi yaptık. Biliyorum Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, başarılı. Ama ortada bir transfer pazarlığı yok" ifadelerini kullandı. Atletico Madrid'in ise golcü isim için harekete geçtiği belirtildi.

COSTA'NIN BOŞLUĞUNU DOLDURACAK

Atletico Madrid'in transferi gerçekleştirmesi için Diego Costa ile yollarını ayırması bekleniyor. Uruguaylı Cavani'nin maaş taleplerinin karşılanabilmesi, Costa'nın ayrılığına bağlı olacak.

64 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Uruguaylı golcü 2013 yılında 64 milyon Euro karşılığında PSG'ye transfer olmuştu.

341 GOL ATTI

Kulüp kariyerinde toplam 556 resmi maça çıkan Cavani 341 gol attı ve 65 de asist yaptı.