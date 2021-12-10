Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? - Haberler
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Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?
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Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Konferans Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazandı. İlk kez bu sezon düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı turnuvasında sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri belli oldu. Peki Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?

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