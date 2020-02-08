: Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Alper Potuk çapkınlık yaparken yakalandı!

08.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:04

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, önceki akşam çapkınlık yaparken yakalandı. Güzel oyuncu Tuvana Türkay'la aşkını noktaladıktan sonra kendini gecelere atan Potuk, en son Kasım 2019'daiki güzelle bir mekan çıkışı yakayı ele vermişti.

"HANIMEFENDİYİ TANIMIYORUM"

28 yaşındaki futbolcu, önceki akşam da Yeniköy'de kız arkadaşıyla baş başa yemekteydi. Mekandan esmer güzeliyle çıkan Potuk, flaşların patlamasıyla şoke oldu. Gizemli güzel, markete kaçarken futbolcu da evinin yolunu tuttu. Bu arada Potuk, dakikalar önce romantik anlar yaşadığı genç kız için "Hanımefendiyi tanımıyorum" dedi. Bir süre markette bekleyen genç kadın, daha sonra taksiye atlayıp gözden kayboldu.

(Takvim)

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