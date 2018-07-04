Fenerbahçe'nin İstediği Yerry Mina, Dünya Kupası Tarihine Geçti
Fenerbahçe'nin istediği Kolombiyalı yıldız Yerry Mina, 1966'dan bu yana bir Dünya Kupasında 3 kafa golü birden atan ilk savunma oyuncusu oldu.
2018 Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1'lik eşitlikle sona eren maçta Kolombiya, İngiltere'ye penaltılarda 4-3 kaybederek elendi.
DİKKATLER MINA'NIN ÜZERİNDE
Kolombiya'nın maçtaki tek golünü 90+3'te Yerry Mina kaydetti. Barcelona'da forma giyen ve transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Kolombiyalı stoper Yerry Mina, 2018 Dünya Kupasını toplamda 3 golle tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti.
Polonya, Senegal ve İngiltere ağlarını havalandıran 23 yaşındaki Yerry Mina, turnuvada attığı 3 golle, şimdiden Kolombiya tarihinde Dünya Kupası'nda James Rodriguez'in (6) ardından en fazla gol kaydeden ikinci isim oldu.
1966'DAN SONRA BİR İLK
Mina, 1966'dan bu yana bir Dünya Kupası'nda 3 kafa golü birden atan ilk savunma oyuncusu oldu.
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almamız imkansıza döndü. . . (FB''li)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Beni unutmuşlar sanırım, ben 7 kafa golü atmıştım. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır