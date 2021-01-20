Fenerbahçe'nin gündemindeki Sokratis Papastathopoulos, Arsenal'le sözleşmesini feshetti
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Fenerbahçe'nin gündemindeki Sokratis Papastathopoulos, Arsenal'le sözleşmesini feshetti

20.01.2021 19:50 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:57

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan Yunan defans oyuncusu Sokratis Papastathopoulos, Arsenal ile sözleşmesini feshederek yollarını ayırdı.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Yunan futbolcu Sokratis Papastathopoulos'un takımdan ayrıldığını açıkladı.

Arsenal Kulübü, 32 yaşındaki savunma oyuncusu Sokratis'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu. Ülkesinde AEK, İtalya'da Genoa, Milan, Almanya'da Werder Bremen ve Borussia Dortmund formaları giyen Sokratis, 2018'de Arsenal'a transfer olmuştu.

Yunan defans oyuncusu, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in de Arsenal'den takım arkadaşıydı.

FENERBAHÇE İLGİLENİYORDU

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülen Sokratis, Arsenal kariyerinde 69 maça çıkmış ve 6 gol kaydetmişti.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Sokratis Papastathopoulos, Arsenal'le sözleşmesini feshetti
Haber Yorumları (1)
MEMOLİ: Ula uşağım bizim Peşiktaş ta bole etmuştu. Etmeyun da borçları
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