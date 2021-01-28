Fenerbahçe'nin gündeminde olan Marega için Pinto da Costa'dan açıklama: Teklif almadık
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Fenerbahçe'nin gündeminde olan Marega için Pinto da Costa'dan açıklama: Teklif almadık

28.01.2021 17:57 | Son Güncelleme: 28.01.2021 18:08
Fenerbahçe'nin gündeminde olan Marega için Pinto da Costa'dan açıklama: Teklif almadık

Ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin, Porto'nun golcüsü Marega ile ilgilendiği iddia edildi. Mavi beyazlı ekibin başkanı Pinto da Costa, şu ana kadar herhangi bir teklif almadıklarını açıkladı.

Sezon başında yaptığı transferler ile adından söz ettiren Fenerbahçe, ara transfer sezonuna da hızlı bir başlangıç yaptı. Özellikle Mesut Özil transferi ile dünya basınında adından söz ettiren sarı lacivertli ekibin bir golcü alacağı da belirtildi.

Son günlerde spor kamuoyunda Porto'nun yıldız golcüsü Marega'nın Fenerbahçe'ye geleceği konuşulurken, konuyla ilgili olarak Porta başkanı Pinto da Costa açıklamalarda bulundu.

"ŞU ANA KADAR BİR TEKLİF ALMADIK"

Portekiz'in Record Gazetesi'ne konuşan Porto Başkanı Pinto da Costa, "Marega'nın transferi için şu ana kadar bir teklif almadık. Marega'nın menajerinin transfer sürecine dair bazı fikirleri var ancak hem Marega hem de Porto sözleşmenin yenilenmesi konusuna sıcak bakıyor. Marega bizim için önemli bir futbolcu ve Porto'da herkes tarafından değer görüyor" dedi.

"İKİ TARAFIN DA MUTLU BİR ŞEKİLDE AYRILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Açıklamalarına devam eden Costa, "Marega sezon sonuna kadar kesinlikle bizde kalacak ve sözleşme uzatma görüşmelerinde de iki tarafın da mutlu bir şekilde ayrılacağını düşünüyorum" dedi.

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