Fenerbahçe'nin gözü Londra'da! Mesut ile Arsenal arasındaki pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor

Mesut Özil ile anlaşma sağladığı iddia edilen Fenerbahçe, Londra'dan gelecek haberi bekliyor. Arsenal ile Mesut Özil arasında sözleşme feshi için yapılan görüşmeler devam ediyor.