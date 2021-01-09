Fenerbahçe'nin gözü Londra'da! Mesut ile Arsenal arasındaki pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor
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Fenerbahçe'nin gözü Londra'da! Mesut ile Arsenal arasındaki pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor

09.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 09.01.2021 17:43

Mesut Özil ile anlaşma sağladığı iddia edilen Fenerbahçe, Londra'dan gelecek haberi bekliyor. Arsenal ile Mesut Özil arasında sözleşme feshi için yapılan görüşmeler devam ediyor.

Arsenal'den ayırması beklenen Mesut Özil ile görüşmelerde son aşamaya gelen Fenerbahçe, gözünü Londra'ya çevirdi.

Mesut'un kulübü Arsenal ile fesih pazarlığı devam ediyor. 32 yaşındaki futbolcunun İngiliz kulübünden 8 milyon euro alacağı bulunuyor. Taraflar sözleşme feshi konusunda pazarlık masasında. Yıldız futbolcunun Arsenal ile sözleşmesi haziran ayında bitecek. Arsenal, Türk asıllı Alman futbolcudan alacaklarında indirime gitmesini bekliyor.

Mesut Özil, sözleşmesini Londra'da tamamlarsa, İngiliz ekibi yüklü bir sadakat bonusu da ödemek zorunda kalacak.

GÖRÜŞMENİN NETİCESİNDE RESMİ İŞLEMLER BAŞLAYACAK

Fenerbahçe yönetiminin gözü kulağı Londra'dan gelecek haberde. Sarı lacivertliler, Arsenal sorununun ortadan kalkmasıyla Mesut Özil transferi için resmi işlemlere başlayacak.

Fenerbahçe'nin gözü Londra'da! Mesut ile Arsenal arasındaki pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor
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