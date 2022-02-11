Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kamp kadrosu açıklandı - Haberler
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Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kamp kadrosu açıklandı

AA, Emre Doğan - Spor
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Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın GZT Giresunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın GZT Giresunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Miguel Crespo ile sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci kadroda yer alamadı. Ara transfer döneminde takıma dönen Ozan Tufan da kamp kadrosunda bulunmuyor.

Omzundan yaşadığı sakatlığı atlatan kaleci Altay Bayındır ise uzun süre sonra kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kamp kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Kim Min-jae, Attila Szalai, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Burak Kapacak, Ferdi Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Nazım Sangare, Jose Sosa, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Diego Rossi, Bright Osayi-Samuel, Dimitrios Pelkas, Enner Valencia, Serdar Dursun, Mergim Berisha.

AA / Emre Doğan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Fenerbahçe, Miguel, Spor, Haberler

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