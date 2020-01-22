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Fenerbahçe'nin eski yıldız Giuliano, Gremio'ya dönüyor

Brezilya'ya dönmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano, büyük çıkış yaptığı Gremio ile el sıkıştı. Kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

22.01.2020 09:25 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:31
Fenerbahçe'nin eski yıldız Giuliano, Gremio'ya dönüyor

Ligi ekiplerinden Gremio, eski futbolcusu Giuliano'nun geri dönüşü için çalışmalara başladı.

Brezilya basınının haberine göre; 10 numara pozisyonu için futbolcu arayan Gremio, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen Giuliano için teklifte bulundu. Giuliano'nun da bu transfere oldukça olumlu yaklaştığı bildirildi.

TEKNİK DİREKTÖRÜN LİSTESİNDE DE VAR

Teknik direktör Renato Gaucho'nun transfer için yönetime verdiği listede yer alan Giuliano için geri dönüş bekleyen Gremio, bu transferin gerçekleşmemesi durumunda rotasını başka oyunculara kıracak.

Bir dönem ülkemizde için de top koşturan Giuliano'nun Al Nassr ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon Al Nassr ile 17 maça çıkan Giuliano, 6 gol, 6 asistlik bir performansa imza attı.


Haber Videosu

: Fenerbahçe'nin eski yıldız Giuliano, Gremio'ya dönüyor
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