Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, karantinada geçlere taş çıkarttı

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve futbol yaşantısını İtalyan ekibi Parma'da sürdüren 38 yaşındaki Bruno Alves, yaptığı antrenmanı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.