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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, karantinada geçlere taş çıkarttı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, karantinada geçlere taş çıkarttı
01.05.2020 21:23 | Son Güncelleme: 01.05.2020 21:31

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve futbol yaşantısını İtalyan ekibi Parma'da sürdüren 38 yaşındaki Bruno Alves, yaptığı antrenmanı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Bruno Alves, karantinada adeta şov yaptı. Serie A ekiplerinden Parma takımında oynayan Alves, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gençlere taş çıkarttı.

38 yaşındaki Portekizli yıldız, koronavirüs sebebiyle yetkililerce yapılan evde kal çağrısına uymaya devam ederken karantina sürecini en verimli şekilde de değerlendirmeye devam ediyor. Bruno Alves, evinin önünde futbol topuyla yaptığı gösteriyi takipçilerinin beğenisine sundu.

FENERBAHÇE İLE 2 KUPA KAZANDI

Fenerbahçe'de 2013-2016 yılları arasında forma giyen Potekizli savunma oyuncusu, sarı lacivertliler ile 1 lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupası sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, karantinada geçlere taş çıkarttı
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Spor Manşet

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