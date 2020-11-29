Fenerbahçe'nin en çok gol yediği maç
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Fenerbahçe'nin en çok gol yediği maç

29.11.2020 21:37 | Son Güncelleme: 29.11.2020 21:49
Fenerbahçe'nin en çok gol yediği maç

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-3'lük yenilgiyle ayrılırken, sarı-lacivertliler bu sezon ilk kez kalesinde 2'den fazla gol gördü.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-3'lük yenilgiyle ayrılırken, sarı-lacivertliler bu sezon ilk kez kalesinde 2'den fazla gol gördü.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, ezeli rakibine 4-3 kaybederek tam 15 yıl sonra siyah-beyazlılara iç sahada kaybetti. Aboubakar (2), Necip ve N'Sakala'nın gollerine engel olamayan Erol Bulut'un ekibi bu sezon kalesinde ilk kez 4 gol gördü. 5. haftada Göztepe'den 2 gol yemesine karşın maçı 3-2 kazanmayı başaran Fenerbahçe, 8. haftada da iç sahada oynadığı Konyaspor mücadelesinden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe, 10. haftada Beşiktaş'a 4-3 kaybederek kalesinde en çok gol gördüğü mücadeleyi yaşadı. - İSTANBUL

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Fenerbahçe'nin en çok gol yediği maç
Fenerbahçe'nin en çok gol yediği maç
Fenerbahçe'nin en çok gol yediği maç
Fenerbahçe'nin en çok gol yediği maç
Fenerbahçe'nin en çok gol yediği maç
Fenerbahçe'nin en çok gol yediği maç

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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