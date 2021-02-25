Fenerbahçe'nin Christoph Daum'la iki hafta önce temasa geçtiği iddia edildi

Artık kimse aşı oldum diye sevinmesin! Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden açıklama

Tesadüfün bu kadarı! Hülya Avşar, kayıp kızı Helen'i bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu

Göztepe yenilgisi ile beraber şampiyonluk yolunda büyük yara alan Fenerbahçe'de ortaya atılan bir iddia gündemi sarstı.Yönetimin ismi Erol Bulut'un yerine anılan Christoph Daum'un kapısını iki hafta önce çaldığı öne sürüldü. İddialara göre, Galatasaray yenilgisinden sonra Alman hocayla bağlantı kuruldu.

Fenerbahçe'de Göztepe yenilgisi sonrası sular durulmuyor. Pazar günü olası bir Trabzonspor yenilgisinde ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Erol Bulut'un yerine Christoph Daum'un geçmesi beklenirken, Alman çalıştırıcıyla Galatasaray yenilgisinden sonra bağlantı kurulduğu iddia edildi.

TÜM MAÇLAR MERCEK ALTINDA

Derbiden iki gün sonra yani 8 Şubat'ta resmi olmayan yollardan Daum'la görüşüldüğü belirtiliyor. Tecrübeli hoca bu nedenle yaklaşık 2 haftadır Fenerbahçe'nin tüm maçlarını mercek altına aldı.

FENERBAHÇE'Yİ ÇOK ÖZLEDİ

Daum'un takımın artı ve eksileriyle ilgili rapor bile hazırladığı iddia ediliyor. Alman teknik adamın hem Türkiye hem Fenerbahçe'yi çok özlediği ve dönüş için can attığı da ifade ediliyor.

"YÖNETİME ŞART SUNMAM"

3 yılı aşkın süredir takım çalıştırmayan Daum'un, "Fenerbahçe'nin bana ihtiyacı varsa hiçbir şart sunmadan her türlü teklifi kabul ederim" mesajını yönetime gönderdi gelen bilgiler arasında.

DÜNDEN RAZI AMA YÖNETİM KARARSIZ!

Daum 11 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye dönmeyi çok istiyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi hem Erol Bulut hem de yeni hoca konusunda kesin kararını vermedi.

EN SON BURSA'YI ÇALIŞTIRDI

Son olarak Romanya'yı çalıştıran Christoph Daum'un görev yaptığı son kulüp takımının 2014 yılında Bursaspor olması yönetimi endişelendiriyor.

(TAKVİM)