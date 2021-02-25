Fenerbahçe'nin Christoph Daum'la iki hafta önce temasa geçtiği iddia edildi
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Fenerbahçe'nin Christoph Daum'la iki hafta önce temasa geçtiği iddia edildi

25.02.2021 11:28 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:01

Göztepe yenilgisi ile beraber şampiyonluk yolunda büyük yara alan Fenerbahçe'de ortaya atılan bir iddia gündemi sarstı.Yönetimin ismi Erol Bulut'un yerine anılan Christoph Daum'un kapısını iki hafta önce çaldığı öne sürüldü. İddialara göre, Galatasaray yenilgisinden sonra Alman hocayla bağlantı kuruldu.

Fenerbahçe'de Göztepe yenilgisi sonrası sular durulmuyor. Pazar günü olası bir Trabzonspor yenilgisinde ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Erol Bulut'un yerine Christoph Daum'un geçmesi beklenirken, Alman çalıştırıcıyla Galatasaray yenilgisinden sonra bağlantı kurulduğu iddia edildi.

TÜM MAÇLAR MERCEK ALTINDA

Derbiden iki gün sonra yani 8 Şubat'ta resmi olmayan yollardan Daum'la görüşüldüğü belirtiliyor. Tecrübeli hoca bu nedenle yaklaşık 2 haftadır Fenerbahçe'nin tüm maçlarını mercek altına aldı.

FENERBAHÇE'Yİ ÇOK ÖZLEDİ

Daum'un takımın artı ve eksileriyle ilgili rapor bile hazırladığı iddia ediliyor. Alman teknik adamın hem Türkiye hem Fenerbahçe'yi çok özlediği ve dönüş için can attığı da ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin Christoph Daum'la iki hafta önce temasa geçtiği iddia edildi

"YÖNETİME ŞART SUNMAM"

3 yılı aşkın süredir takım çalıştırmayan Daum'un, "Fenerbahçe'nin bana ihtiyacı varsa hiçbir şart sunmadan her türlü teklifi kabul ederim" mesajını yönetime gönderdi gelen bilgiler arasında.

DÜNDEN RAZI AMA YÖNETİM KARARSIZ!

Daum 11 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye dönmeyi çok istiyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi hem Erol Bulut hem de yeni hoca konusunda kesin kararını vermedi.

Fenerbahçe'nin Christoph Daum'la iki hafta önce temasa geçtiği iddia edildi

EN SON BURSA'YI ÇALIŞTIRDI

Son olarak Romanya'yı çalıştıran Christoph Daum'un görev yaptığı son kulüp takımının 2014 yılında Bursaspor olması yönetimi endişelendiriyor.

(TAKVİM)

Fenerbahçe'nin Christoph Daum'la iki hafta önce temasa geçtiği iddia edildi
Haber Yorumları (4)
GERÇEKLER: Kan değişimi iyi olur kim gelirse gelsin.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MEHMET: Fenerbahçe''yi ancak ve ancak Yılmaz Vural kurtarır.
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DAHA ÖNCEDE GELMİŞTİ: daha öncede gelmişti son hafta denizlide kupayı kaybetmiştik
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