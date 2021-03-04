Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında son dakikalarda kazandığı penaltı VAR'dan döndü

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Fenerbahçe - Antalyaspor mücadelesinin son dakikaları inanılmaz bir heyecana sahne oldu. İki takımında 3 puana çok yakın olduğu son dakikalarda yaşanan penaltı pozisyonu maça damga vurdu. Pelkas'ın yerde kaldığı pozisyondan sonra penaltı noktasını gösteren hakem Ümit Öztürk, VAR uyarısı sonrasında kararını iptal etti.

Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe evinde ağırladığı Antalyaspor'la 1-1 berabere kalarak zirve yolunda önemli bir fırsatı tepti. Son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan maçta 90+1'de yaşanan penaltı pozisyonu geceye damga vurdu.

Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.

PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ

Fenerbahçeli Pelkas, maçın 90+1. dakikasında Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen Öztürk, kararını iptal etti ve Yunan futbolcunun topa elle müdahale ettiğini söyledi. Bu pozisyonun ardından sarı - lacivertli taraftarlar, sosyal medyada büyük tepki gösterdi.