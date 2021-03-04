Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında son dakikalarda kazandığı penaltı VAR'dan döndü
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Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında son dakikalarda kazandığı penaltı VAR'dan döndü

04.03.2021 21:32 | Son Güncelleme: 04.03.2021 21:55

Fenerbahçe - Antalyaspor mücadelesinin son dakikaları inanılmaz bir heyecana sahne oldu. İki takımında 3 puana çok yakın olduğu son dakikalarda yaşanan penaltı pozisyonu maça damga vurdu. Pelkas'ın yerde kaldığı pozisyondan sonra penaltı noktasını gösteren hakem Ümit Öztürk, VAR uyarısı sonrasında kararını iptal etti.

Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe evinde ağırladığı Antalyaspor'la 1-1 berabere kalarak zirve yolunda önemli bir fırsatı tepti. Son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan maçta 90+1'de yaşanan penaltı pozisyonu geceye damga vurdu.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında son dakikalarda kazandığı penaltı VAR'dan döndü
Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.

PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ

Fenerbahçeli Pelkas, maçın 90+1. dakikasında Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen Öztürk, kararını iptal etti ve Yunan futbolcunun topa elle müdahale ettiğini söyledi. Bu pozisyonun ardından sarı - lacivertli taraftarlar, sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında son dakikalarda kazandığı penaltı VAR'dan döndü
Haber Yorumları (4)
YORGUN: ŞİKEBAHÇE OYUN OYNADIĞINI MI SANIYORSUN? KUPALARININ YARISINI TFF''YE VE MHK''YE BORÇLUSUN. ŞU ANKİ PUANLARIN YARISINI DA AYNI ÇETEYE BORÇLUSUN.
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CİMBOMLU: Bu pozisyona penalti verseydi disari cikar nekadar fenoslu varsa hepsini teker teker pataklardim.
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FERHAT: Şov amaçlı transfer yaparsan olacağı buydu. Haydi Mesutu anladık da. İrfan nereden çıktı. Iyi oyuncu olsa Başakşehir küme düşme hattında olmazdı.
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