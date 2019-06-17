Fenerbahçe Naz Aydemir dahil 4 ismi resmen açıkladı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Naz Aydemir, Kelsey Robinson, Aylin Sarıoğlu ve Brankica Mihajlovic'i transfer ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe Naz Aydemir dahil 4 ismi resmen açıkladı

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fenerbahçe Opet'in, Naz Aydemir, Kelsey Robinson, Aylin Sarıoğlu ve Brankica Mihajlovic'i transfer ettiği belirtildi. Yapılan paylaşımlarda transferler için, "Ailemize hoş geldiniz" notuna yer verildi.

Kaynak: İHA
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