Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

17.01.2021 20:27 | Son Güncelleme: 17.01.2021 21:23
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın MKE Ankaragücü ile Ülker Stadyumu'nda mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın MKE Ankaragücü ile Ülker Stadyumu'nda mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 17.30'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Jose Sosa, Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci ve Kemal Ademi özel programlar dahilinde çalışırken; Diego Perotti ve Sinan Gümüş'ün tedavisine devam edildi.Sarı-lacivertli ekip, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Selçuk Özdağ Donald Trump Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Gökhan Gönül Emre Taşdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Bursa İznik İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 21:22:55. #1.14#
title