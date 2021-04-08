Fenerbahçe, Malatya deplasmanında ilkleri yaşadı

Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalarak zirve yarışında büyük yara aldı. Sarı-lacivertliler, Malatya'da ilkleri yaşadı. Kanarya, bu sezon ilk kez öne geçtiği bir deplasman maçında puan kaybı yaşadı ve üst üste 2 deplasman maçında galip gelemedi.

Malatya deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe, zirve yolunda kritik virajı alamadı. Sarı-lacivertlilerin Yeni Malatyaspor karşısındaki istatistikleri dikkat çekti.

İLK KEZ ÖNE GEÇİP PUAN KAYBI YAŞADILAR

Malatya'da şampiyonluk yolunda kritik 2 puan bırakan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez deplasmanda öne geçtiği bir maçta puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertliler, daha önce öne geçtiği 10 deplasman maçının tamamından 3 puanla ayrılmayı başarmıştı.

ÜST ÜSTE 2 MAÇTA GALİBİYET GELMEDİ

Süper Lig'de bu sezon deplasmanda en çok puan toplayan takım olan Fenerbahçe, ilk kez üst üste 2 deplasman mücadelesinden galibiyet çıkaramadı. İki hafta önce Beşiktaş'la deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'la da aynı skorla berabere kalarak zirve yolunda kritik bir kayıp yaşamış oldu.