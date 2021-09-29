Fenerbahçe maçı ne zaman? araştırılmaya başlandı. Grubun ilk maçında Frankfurt'u elinden kaçıran sarı kanarya, Olympiakos'a karşı aynı hatayı yapmak istemiyor. Galibiyet parolasıyla maça başlayacak sarı - lacivertlilerin, Olympiakos ile oynayacağı maç futbol severler tarafından araştırılmakta. Futbol severler maç hakkında internette Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? FB maçı ne zaman, kaçta?Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman? sorularını araştırmakta. İşte detaylar.

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin, Olympiakos ile karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçı 30 Eylül 2021 Perşembe akşamı 19.45'te oynanacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Şükrü Saraçoğlu stadyumunda oynanacak olan mücadele 30 Eylül Perşembe 19.45'ten itibaren Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe, Olympiakos maçını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Karşılaşmada düdük çalacak Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado olacak.

OLYMPİAKOS'TA İSİMLER TANIDIK! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Olympiyakos'un kadrosunda tanıdık isimler yer almakta. Eski Fenerbahçeli Valbuena'nın yanı sıra eski Galatasaraylı Onyekuru'da Olympiakos formasını giyiyor. Bir başka eski Fenerbahçeli Gary Rodrigues ise UEFA Avrupa Ligi kadrosuna kaydedilmediği için maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan takımla çalışmalara başlayan Miha Zajc ile Serdar Aziz'in şans verilmesi halinde maçta forma giyebilecekler.

Haberler.com - Gündem