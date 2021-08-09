Fenerbahçe, kripto para projesinden 175 milyon TL hasılat elde edildiğini KAP'a bildirdi
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Fenerbahçe, kripto para projesinden 175 milyon TL hasılat elde edildiğini KAP'a bildirdi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sarı-lacivertliler, Paribu ve Stoken tarafından toplam 175 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüt edildiğini KAP'a açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan bilgilendirmede, "Toplam 175 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüt edilmiştir. Kripto varlık elde edilecek toplam hasılat, Şirketimiz ile hakim ortağı arasındaki Lisans Kiralama Sözleşmesi uyarınca fatura edilecektir" denildi.

Sarı-Lacivertliler, yapılan anlaşma neticesinde Paribu ve Stoken tarafından toplam 175 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüt edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, kripto para projesinden 175 milyon TL hasılat elde edildiğini KAP'a bildirdi

Kamuoyu Aydınlatma Platfomu'na şu açıklama yapıldı:

"Paribu Teknoloji A.Ş. ("Paribu") iştiraki olan Stoken Finansal Teknolojiler A.Ş("Stoken") ile marka kullanım hakkı karşılığında blok zinciri teknolojisine dayanan bir kripto varlık üretilmesi ve üretilen kripto varlığın satılması ile ilgili olarak Taraftar Token Üretim ve İşbirliği Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır.

Sözleşme gereğince Paribu veya Stoken tarafından toplam 175 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüt edilmiştir. Kripto varlık satışından elde edilecek toplam hasılat, Şirketimiz ile hakim ortağı arasındaki Lisans Kiralama Sözleşmesi uyarınca fatura edilecektir.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

Fenerbahçe, kripto para projesinden 175 milyon TL hasılat elde edildiğini KAP'a bildirdi

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Fenerbahçe, kripto para projesinden 175 milyon TL hasılat elde edildiğini KAP'a bildirdi
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