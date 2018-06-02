Fenerbahçe Kongresinde Çıkan Tartışma LGS'ye Giren Öğrencilerin Velilerini Kızdırdı
Ülker Stadyumu çevresindeki okullarda LGS'ye giren öğrencilerin Fenerbahçe Kongresinde çıkan tartışmalardan rahatsız olmaları sonucu genel kurula ara verildi.
Fenerbahçe kongresi beklendiği üzere gergin başladı. Hemen yan binadaki LGS sınavına giren öğrencilerin velileri ise kongre üyelerine tepki gösterdi.
Gerginliğin ardından kürsüye gelen Divan Başkanı Vefa Küçük, "Burada kim ne isterse konuşma hakkına sahip. Hakaret etmemek ve rencide etmemek şartıyla konuşurlar. Ama Fenerbahçe sevgisi ve saygısı düşünülerek bunların yapılması lazım. Lütfen konuşmacıya oturduğunuz yerden müdahale etmeyin" ifadelerini kullandı.
Küçük'ün ardından kürsüye bir başka konuşmacı gelerek genel kurula devam edildi.
İKİ BAŞKANIN DESTEKÇİLERİ AYRI TRİBÜNLERDE
Bu arada Ali Koç'u destekleyen üyeler Fenerium alt tribününde sağ tarafta yer alırken, Aziz Yıldırım sempatizanlarının ise Fenerium alt tribünü orta kısmında oturdukları görüldü.
VEFA KÜÇÜK'TEN SINAV UYARISI
Divan Başkanı Vefa Küçük, daha sonra bir uyarı daha yaptı ve hemen yan taraftaki Kenan Evre Lisesi2nde yapılan sınavı hatırlattı. Küçük, "Arkadaşlar sınava giren çocuklarımız var. Velilerden tepki gelmeye başladı. Lütfen sessiz olmaya çalışalım." dedi.
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Ne yazıkki Fenerbahçe tam bir CHP takım olmuş.trübünleri bölen asıl Fenerbahçe kongresidir.Mustafa kemal Atatürk'ü sevmek CHP'li olmak değildir bunu kafanıza sokun trübünü böldünüz Fenerbahçe türbinleri göreceksiniz en fazla 15.000 kişi oynayacak her zamanCevap Yaz Yayından Kaldır
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Barbar şikecilerCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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OKULUN ADI İSTANBUL ANADOLU LİSESİ AZİZ YILDIRIMIN BASKIN YAPTIGI OKULCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yeyin birbirinizi iyi yeyin tamam mı tam yiyin üzerine de sos dokeyim ondan sonra acı acı yeyin sonra da çıyak çıyak bagirirsiniz acı vay acı vay diyeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ne ugrasiyonuz aziz başkan fenerbahçe şampiyonCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır