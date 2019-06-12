Fenerbahçe, Kolarov'a 2,8 milyon euro teklif etti!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İtalya'da 3,7 milyon euro kazanan Roma'nın yıldız ismi Kolarov'a 2,8 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif etti.

Fenerbahçe, İtalyan devi Roma'nın tecrübeli sol beki Aleksandar Kolarov'a imza attırmak için girişimlere başladı. Sarı-lacivertli kulübün, Sırp oyuncu için yıllık önereceği rakam ortaya çıktı. Roma'dan yıllık net 3.7 milyon euro kazanan Kolarov'a Fenerbahçe 2.8 milyon eurodan 2 yıllık kontrat teklif etti.

SÖZLEŞMESİ 1 YIL SONRA BİTİYOR

33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 1 yıl sonra bitiyor. Kolarov bu sezon Serie A'da 33 maçta 8 gol atıp, 1 asist yaptı. Kolarov'un menajeri Sergio Berti ise transfer iddiaları için yorum yapmadı.

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