Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

30.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:11
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 12.30'da ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Jose Sosa sahada bireysel çalışmalarına devam ederken; Filip Novak, Mame Thiam ve Diego Perotti de çalışmalarını bireysel programlar dahilinde salonda sürdürdü.

Sarı lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Enis Arıkan Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Vitor Hugo Arda Turan Ersun Yanal Arda Kardeşler
Tüm Haberler Erkek Maltepe Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 17:16:39. #1.14#
title