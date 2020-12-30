Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
30.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:11
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 12.30'da ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.Jose Sosa sahada bireysel çalışmalarına devam ederken; Filip Novak, Mame Thiam ve Diego Perotti de çalışmalarını bireysel programlar dahilinde salonda sürdürdü.
Sarı lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı