Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi ilk maçında galip
09.12.2020 00:00 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:04
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 1. ayak ilk mücadelesinde Fransa'nın Nantes takımını 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 1. ayak ilk mücadelesinde Fransa'nın Nantes takımını 3-0 mağlup etti.
Salon: Pala Verde
Hakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre), Wojciech Maroszek (Polonya)
Fenerbahçe: Mihajlovic, Dicle Nur, Vargas, Busa, Eda, Naz, Melis (L) (Bahar, Lila, Ceren, Cansu)
Nantes: Gommans, Sylves, Leyva, Snyder, Schad, Alanko, Dekeukelaire (L) (Lecrosnier, Le Roux (L), Kokkonen, Roze)
Setler: 25-16, 25-18, 25-15
Süre: 71 dakika (22, 27, 22) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı