Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi ilk maçında galip
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi ilk maçında galip

09.12.2020 00:00 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:04
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi ilk maçında galip

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 1. ayak ilk mücadelesinde Fransa'nın Nantes takımını 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 1. ayak ilk mücadelesinde Fransa'nın Nantes takımını 3-0 mağlup etti.

Salon: Pala Verde

Hakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre), Wojciech Maroszek (Polonya)

Fenerbahçe: Mihajlovic, Dicle Nur, Vargas, Busa, Eda, Naz, Melis (L) (Bahar, Lila, Ceren, Cansu)

Nantes: Gommans, Sylves, Leyva, Snyder, Schad, Alanko, Dekeukelaire (L) (Lecrosnier, Le Roux (L), Kokkonen, Roze)

Setler: 25-16, 25-18, 25-15

Süre: 71 dakika (22, 27, 22) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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