Fenerbahçe, İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri ile ilk teması kurdu
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Fenerbahçe, İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri ile ilk teması kurdu

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Fenerbahçe, İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri ile ilk teması kurdu

Fenerbahçe, Erol Bulut'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna sportif direktör Emre Belözoğlu'nu getirdi. Belözoğlu, teknik sorumlu sıfatıyla sezon sonuna kadar sarı-lacivertlilerin başında olacak. Gelecek sezon için takımı dünya çapında bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe, Chelsea'yi UEFA Avrupa Ligi şampiyonu yapan Maurizio Sarri ile ilk dirsek temasını gerçekleştirdi. Başkan Ali Koç, İtalyan teknik adamla görüştü ve prensip anlaşmasına vardı.

Teknik direktör Erol Bulut ile yolları ayırdıktan sonra ligde kalan 10 maçlık periyot için takımın başına sportif direktör Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe, gelecek sezon takımı dünya çapında bir teknik direktöre emanet etmek için girişimlere başladı.

CHELSEA'Yİ AVRUPA ŞAMPİYONU YAPTI

Başkan Ali Koç, İtalyan teknik adam Maurizio Sarri ile bir görüşme gerçekleştirdi ve prensip anlaşmasına vardı. Koç, halihazırda bir kulüp çalıştırmayan Sarri ile önümüzdeki hafta bir görüşme daha gerçekleştirip nihai noktayı koyacak. Koç'un Sarri ile geçen yıl da görüştüğü medyada iddialara konu olmuştu. 62 yaşındaki Sarri, son olarak geçen sezon Juventus'u çalıştırıp şampiyon yaptı. Chelsea'yi de UEFA Avrupa Ligi şampiyon yapan Sarri, Napoli'ye oynattığı futbolla büyük beğeni kazanmıştı.

(AJANSSPOR)

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