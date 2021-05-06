Fenerbahçe ile flört eden Aboubakar'a Yönetim'den sert mesaj: Çık oyna ve dedikoduları bitir

Süper Lig'de şampiyonluğa ilerleyen Beşiktaş'ta Aboubakar'ın durumu kafa karıştırıyor. Golcü yıldızın sakatlığı nedeniyle forma giymemesi 'sözleşme uzatma şartları' nedeniyle sahalara dönmediğine yorumlanıyor. Oyuncunun Fenerbahçe ile flört ettiği de bir süredir gündemde. Sabrı taşan Yönetim'den Vincent Aboubakar'a bir mesaj gönderildi: Süre al ve bu dedikodular artık son bulsun.