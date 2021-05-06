Fenerbahçe ile flört eden Aboubakar'a Yönetim'den sert mesaj: Çık oyna ve dedikoduları bitir
Süper Lig'de şampiyonluğa ilerleyen Beşiktaş'ta Aboubakar'ın durumu kafa karıştırıyor. Golcü yıldızın sakatlığı nedeniyle forma giymemesi 'sözleşme uzatma şartları' nedeniyle sahalara dönmediğine yorumlanıyor. Oyuncunun Fenerbahçe ile flört ettiği de bir süredir gündemde. Sabrı taşan Yönetim'den Vincent Aboubakar'a bir mesaj gönderildi: Süre al ve bu dedikodular artık son bulsun.
Sakatlığı nedeniyle oynayamayan Vincent Aboubakar hakkındaki 'Sözleşmesindeki özel madde sebebiyle oynamıyor" iddiaları gündemi meşgul ediyor. Beşiktaş'ta 29 maçta 15 gol ve 5 asistlik katkı sağlayan Kamerunlu golcüden dedikoduların son bulması için yönetimden mesaj gitti.
"SÜRE ALMALISIN"
Sabah'ın haberine göre; Yönetim'den, "Süre al ve çık bu dedikoduları bitir" çağrısı gitti. 30 maça çıkması halinde kontratı 1.5 milyon eurodan otomatik uzayacak Aboubakar'ın, Fenerbahçe'den 3 milyon euroluk teklif aldığı konuşuluyor.
CEZA ÖDEMEYİ KABUL ETTİ
Oyuncu, kronik sakatlığından ötürü maç kaçırması halinde de oynamadığı her maç için 40 bin euro ceza ödemeyi kabul etmişti. Mevcut sözleşmeye göre Türkiye Kupası finali dahil, kalan son 4 maçta 1 kez daha oynarsa mukavele otomatik uzayacak.